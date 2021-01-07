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Bursa’da bir kişinin ölümü, bir kişinin de zehirlenmesiyle harekete geçen jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı

07.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir kişinin şüpheli ölümü ve bir kişinin zehirlenmesiyle ilgili harekete geçen jandarma ekipleri, sahte içki satan bir kişiyi gözaltına aldı.Olay, Ömerbey Mahallesi’nde bulunan bağ evinde meydana geldi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir kişinin şüpheli ölümü ve bir kişinin zehirlenmesiyle ilgili harekete geçen jandarma ekipleri, sahte içki satan bir kişiyi gözaltına aldı.
Olay, Ömerbey Mahallesi’nde bulunan bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin şüpheli ölümü ve bir kişinin zehirlenmesi sonucu harekete geçen ekipler bir büfede sahte içki satışı yapan bir kişiyi gözaltına aldı. Büfede yapılan aramalarda, 11 adet 1 litrelik etil alkol ve 55 adet anason yağı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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