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Bursa'da birlikte yaşayan abla-kardeş, ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 19:59 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, birlikte yaşayan abla-kardeş, evlerinde ölü bulundu.

Bursa'da birlikte yaşayan abla-kardeş, ölü bulundu

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, birlikte yaşayan abla-kardeş, evlerinde ölü bulundu. Abla ile kardeşin yaklaşık 2 hafta önce öldüğü belirlenirken, cesetlerin de ise herhangi darp izine rastlanmadı.
Olay, akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi Yıldız Sokak'ta meydana geldi. Hakan Apartmanı sakinleri, Sibel Dudaklı (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın (37), oturduğu daireden kokular gelince, durumu polis ekiplerine bildirdi. Apartmana gelen polis ekipleri, kapıyı çaldı ancak açan olmayınca çilingir yardımıyla kapı açıldı. İçeri giren polis, Sibel Dudaklı'yı banyoda, kardeşi Mehmet Ali Dudaklı’yı ise odasında hareketsiz yatarken buldu. İlk incelemede cesetlerin yaklaşık 2 haftalık olduğu belirlenirken, herhangi darp izine rastlanılmadı. İki kardeşin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
Apartmandaki komşuların ifadesine başvuran ekipler, yaklaşık 2 hafta önce evde tartışma sesi duyduklarını söyledi. Evde 1 kişinin daha yaşadığı öne sürülürken, iki kardeşin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Bursa'da birlikte yaşayan abla-kardeş, ölü bulundu

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