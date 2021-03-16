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  4. Bursa’da bisikletli gence minibüs çarptı: 1 ağır yaralı

Bursa’da bisikletli gence minibüs çarptı: 1 ağır yaralı

16.03.2021 23:06 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen gence minibüs çarptı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen gence minibüs çarptı. Çarpma anı anbean kameraya yansırken ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ. (16) bisikletiyle yolun karşısına geçmek istediği sırada karşı yönden gelen M.S. idaresindeki 16 ABZ 16 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz genç önce minibüsün ön camına ardından kaldırıma düşerek ağır yaralandı. S.İ. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan olayın gerçekleştiği yerde çarpma anı ve gencin minibüsün camına vurması güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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