Bursa'da 'Bisiklette Yüz Yıllık Macera Turu'

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Bisiklette Yüz Yıllık Macera Turu' başladı. Bisiklet turu; Kestel, İnegöl, Yenişehir ve Orhangazi'den devam edip, Gemlik'te son bulacak.

Kentte 1987 yılında ilk olarak gerçekleştirilen, Ahmet Tevfik'in 'Hüdavendigar Vilayeti Dahilinde Velespitle Bir Cevelan' adlı kitabında anlattığı bisiklet turunun bu yıl 10'uncusu düzenlendi. Oyak Renault, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği öncülüğünde düzenlenen bisiklet turunun ilk etabı, Mudanya'dan başlayarak, Bursa'da son buldu. Bisiklet turunun ikinci etabı ise Bursa'dan başladı. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nden pedal çevirmeye başlayan bisiklet tutkunları; Kestel, İnegöl, Yenişehir ve Orhangazi'den geçerek, Gemlik'te turu tamamlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bisiklet tutkunları, yaklaşık 187 kilometre pedal çevirecek.

Bisiklet turuyla ilgili değerlendirmede bulunan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, "Bu organizasyon için özellikle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a çok teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yapmış olduğumuz çok iş var. Bu güzel havada bu organizasyonun başarıyla geçmesini diliyorum. Bizler için de bir başarı olacağına inanıyorum" dedi.

'BURSA SPOR ŞEHRİ'

Bursa'nın çok yönlü şehir olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise "Bursa; tarih şehri, kültür şehri, turizm şehri ama aynı zamanda spor şehri. Sporun farklı dallarının icra edildiği özellikli bir şehir. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bunu futbol harici tüm branşlarda; Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 7'den 77'ye desteklemeye, katkı vermeye çalışıyoruz. 21 farklı branşımız var. Farklı kategorilerde mücadele eden bay- bayan takımlarımız var. Her gün bir etkinliğimiz var. Amacımız, geleceğimiz olan gençlerimizi daha güzel yarınlara hazırlamak. O yüzden özellikle son yıllarda çok gelişen, farklı disiplinlere ve alt branşlara sahip olan bisiklet sporu, hem şehir içinde hem de arazide, çetin doğa şartlarında yapılabilmesi özellikleriyle önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bisiklet sporuna olan ilgi ve alakanın düştüğü noktasında bir gözlemimiz var. Bunu artırmak için bir irade ortaya koyduk. Bu konunun da takipçisi olacağız. Etkinliğin Mudanya- Bursa etabı dün tamamlandı. Bugünde Kestel- İnegöl etabının startını vereceğiz. Hafta sonu da İnegöl- Yenişehir- İznik- Gemlik etapları tamamlanmış olacak. Bu vesileyle bir farkındalık oluşturup, bisiklet sporunun yaygınlaştırılmasıyla alakalı bir örnek oluşacaktır, diye düşünüyorum" diye konuştu.