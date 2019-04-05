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Bursa’da, ’’Biz Anadoluyuz’’ heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 10:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesi altında İç İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen, ’’Biz Anadoluyuz’’ projesi kapsamında Erzurum’dan, Bursa Valiliğine 61 öğrenci ve 5 öğretmen ziyarete geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesi altında ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Erzurum’dan Bursa’ya gelen 61 öğrenci ve 5 öğretmen, Bursa Valiliğini ziyaret etti.

Bursa’da, ’’Biz Anadoluyuz’’ heyecanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesi altında İç İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen, ’’Biz Anadoluyuz’’ projesi kapsamında Erzurum’dan, Bursa Valiliğine 61 öğrenci ve 5 öğretmen ziyarete geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesi altında ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Erzurum’dan Bursa’ya gelen 61 öğrenci ve 5 öğretmen, Bursa Valiliğini ziyaret etti. Misafir öğrenciler, Valilik Heykel Hizmet Binasına gelişlerinde, Vali Yardımcısı Abidin Ünsal tarafından karşılandı. Vali Yardımcısı Ünsal öğrencilere Bursa hakkında kısa bir bilgi verip her biri ile tek tek ilgilenerek sohbet etti. Günün anısına fotoğraf çektirilerek, hediye verilmesinin ardından ziyaret son buldu.

Bursa’da, ’’Biz Anadoluyuz’’ heyecanı

Bursa’da, ’’Biz Anadoluyuz’’ heyecanı

Bursa’da, ’’Biz Anadoluyuz’’ heyecanı

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