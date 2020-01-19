Bursa’da bodrum katta yangın

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangın söndürülürken, bodrum kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesi Viraca Mahallesi Ayrancıoğlu Sokak’ta 2 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Bodrum katına sönmemiş soba kovasının koyulması üzerine korların bodrumdaki plastik ve poşetlere sıçramasıyla çıkan yangın, kömür ve odunlara sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Apartmanın yanında ahşap metruk binalar olması büyük bir tehlike oluştururken, bölgeye gelen Mustafakemalpaşa itfaiyesi yangına hızla müdahale etti. Bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, ikinci kattaki evinden çıkamayan yaşlı kadın ise itfaiyenin müdahalesi sayesinde dumandan etkilenmedi. Yangın söndürülürken, bodrum katı kullanılamaz hale geldi.

