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Bursa’da bonzai satıcılarından kahveli kamuflaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 09:29 | Son Güncelleme

Bursa’da 15 kilogram 300 gram bonzainin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Bursa’da 15 kilogram 300 gram bonzainin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı. Uyuşturucu tacirlerinin köpeklerin koku almasını önlemek için bonzaiyi kahve ile kamufle ettikleri ortaya çıktı. Fırtına isimli narkotik köpeği ise uyuşturucuyu kısa sürede bulmayı başardı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, farklı illerden Bursa’ya getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun satışı ve ticaretini yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Otoyol üzerinde durdurulan şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 15 kilo 300 gram sentetik kannabionid, paketlenmiş bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheliler, narkotik köpeklerinin koku almaması için, valize yerleştirdikleri uyuşturucunun üzerini kahveyle kapladıkları öğrenildi.
Yapılan operasyon kapsamında şüpheliler D.G, A.V, E.A. ve yaşı küçük bir kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.G, A.V. ve E.A. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, yaşı küçük zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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