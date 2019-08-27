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Bursa'da borç- alacak kavgası: 1 ölü, 4 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 18:01 | Son Güncelleme

3 AY SONRA BEBEĞİ OLACAKTI Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren Alper Cin'in (24), 6 aylık hamile eşi Ebru Cin'in (21) gözü önünde vurulduğu öğrenildi. Alper Cin'in 3 ay sonra erkek bebeğinin dünyaya geleceği belirtildi.

Bursa'da borç- alacak kavgası: 1 ölü, 4 yaralı (3)

3 AY SONRA BEBEĞİ OLACAKTI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren Alper Cin'in (24), 6 aylık hamile eşi Ebru Cin'in (21) gözü önünde vurulduğu öğrenildi. Alper Cin'in 3 ay sonra erkek bebeğinin dünyaya geleceği belirtildi. Olayın şokunu atlatamayan Ebru Cin'in, yakınları teskin etmeye çalıştı. Ebru Cin'in, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü, yapılan kontrolde kendisinin ve bebeğin sağlıklı olduğunun belirlendiği öğrenildi.

Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)
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Bursa'da borç- alacak kavgası: 1 ölü, 4 yaralı (3)Bursa'da borç- alacak kavgası: 1 ölü, 4 yaralı (3)Bursa'da borç- alacak kavgası: 1 ölü, 4 yaralı (3)

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