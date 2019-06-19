HABER

Bursa'da boş arazide kadın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 06:39 | Son Güncelleme

Bursa'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, boş bir arazide kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınova Mahallesi Taraklı Sokak'ta, silah sesleri duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, boş arsada araç ile duvar arasında bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde boş kovan bulan ekipler, cesedin Nazan Kırkgöz'e ait olduğunu belirledi.

Savcının yaptığı incelemenin ardından Kırkgöz'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin şüpheli yada şüphelilerin belirlenmesi için çalışmaları sürüyor.

9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
Adana'da iş yeri yangını: 3 araç küle döndüAdana'da iş yeri yangını: 3 araç küle döndü
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde depremErzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bulundu Bursa ceset cinayet kadın

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da iş yeri yangını: 3 araç küle döndü

Adana'da iş yeri yangını: 3 araç küle döndü

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Türkiye'den AB ve Doğu Akdeniz tepkisi!

Türkiye'den AB ve Doğu Akdeniz tepkisi!

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararı Resmi Gazete'de

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararı

Kastamonu'da dev operasyon! Jandarma düğmeye bastı: Çok sayıda gözaltı var

Jandarma düğmeye bastı: Çok sayıda gözaltı var

TCDD’den trafiğe kapatılan platformlar ile ilgili açıklama

TCDD duyurdu! O demiryolu hattı kapatıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.