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Bursa'da büyükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 03:25 | Son Güncelleme

İznik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Hacıosman Mahallesinde yaşayan besici Hasan Kaya, hayvanlarını otlatmak için dışarıya çıkardı.

Bu sırada 4 büyükbaş hayvanın altında bulunduğu ağaca yıldırım düştü. Olayda, 2 inek ve 2 boğa telef oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaya, "Yağmur başladığında hayvanlar açıkta otluyordu, meşe ağacının altına sığınmışlardı. O sırada ağaca yıldırım düşüyor. Yıldırım, iki inek ve iki damızlık danayı metrelerce fırlattı. İneğin birinin iki buzağısı vardı, öksüz kaldılar şimdi. Zararım 50 bin lira." diye konuştu.

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- Yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş telef oldu.

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