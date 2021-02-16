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Bursa’da buz tutan yollardan sürücü manzaraları

16.02.2021 17:54 | Son Güncelleme:
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Bursa’da 2 gündür devam eden kar yağışı yolları buz pistine çevirdi.

Bursa’da 2 gündür devam eden kar yağışı yolları buz pistine çevirdi. Buz tutan caddelerde bütün hünerlerini sergilemez zorunda kalan sürücüler, hayatlarının en zor imtihanlarını verdi. Kimi sürücüler buz üzerinde traktörle drift atarken, kimisi önüne çıkan bir kediye çarpmamak için kaza yapmayı göze aldı. Yokuş aşağı kayan bir işçi otobüsü önüne ne çıktıysa ezdi, sonunda bir kar kütlesine saplanarak durabildi.
Bursa’da şiddetli kar yağışı Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesinin yokuş caddelerini adeta buz pistine çevirdi. Sabah işe gitmek için yola çıkan sürücüler buz tutan yolda araçlarıyla adeta dans etti. Buzlu yollar ne zincir tanıdı ne de kar lastiği. Bazı araçlar yan yatarken, bazıları da yolda ters döndü. İzmir yolunda uzun kuyruklar oluştu.
Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesinde de bir sürücünün traktörü ile yaptığı drift şov görenleri şaşkına çevirdi. 2 tonluk traktörün buz üzerinde drift görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücüye dakikalar içerisinde binlerce yorum yağdı.
Yıldırım ilçesinde bir sürücü aracı ile buzlu yolda ilerlerken, önüne aniden çıkan kediye çarpmamak için hamle yaptı. Kayan otomobili park halindeki otomobillere çarpmamak için büyük bir ustalıkla kaldırımdan geçiren sürücü parmak ısırttı. Samanlı Mahallesi’nde ise bir sürücünün atv üzerinde karda yaptığı drift ilgiyle izlendi.
Yıldırım Kaplıkaya Mahallesinde işçi taşıyan bir otobüs yokuş aşağı kaymaya başlayınca önüne çıkarsa çarparak devirdi. Yolda tabela bırakmayan otobüs şans eseri kar birikintisine saplanıp olduğu yerde kaldı. Bu kazada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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