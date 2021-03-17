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  4. Bursa’da çalıntı kıyafetlerle PTT soygunu yapan hırsızlar yakalandı

Bursa’da çalıntı kıyafetlerle PTT soygunu yapan hırsızlar yakalandı

17.03.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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Bursa’da geçen yıl aralık ayında PTT şubesine silahla gelerek 10 bin 400 lira çalan soyguncuların giydikleri kıyafetlerin çalıntı olduğu ve daha sonra elbiseleri boş arazide yakarak İstanbul’a kaçtıkları öğrenildi.

Bursa’da geçen yıl aralık ayında PTT şubesine silahla gelerek 10 bin 400 lira çalan soyguncuların giydikleri kıyafetlerin çalıntı olduğu ve daha sonra elbiseleri boş arazide yakarak İstanbul’a kaçtıkları öğrenildi. Sosyal medyada haber videolarını göstererek övünen soyguncular, yüzlerce güvenlik kamerası incelenerek, saklandıkları evde yakalandı. Soygunculardan biri, gazetecilere, ’’Çekme lan! Canım çekti yaptım’’ diye bağırdı.
Olay, geçen yıl 4 Aralık günü Emek Adnan Menderes Mahallesinde Menderes Çocuk Parkı içerisinde bulunan PTT şubesinde sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, PTT’nin açıldığı ilk dakikaları fırsat bilen soyguncular ellerinde silahlarla içeri girerek, veznedarlardan kasada bulunan 10 bin 400 lirayı alıp hızla kaçmaya başladı. Yaşanan olayın ardından görevlilerin panik butonuna basması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili güvenlik kameralarını inceleyen gasp masası dedektifleri ve parmak izi alan olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin eşkâlini belirlemek için çalışmalara başladı.
Yüzlerce güvenlik kamerası incelendi
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, postane kameralarından başlayarak şüphelilerin kaçtıkları yere kadar yüzlerce güvenlik kamerasını incelemeye başladı. Şüphelilerin olayın ardından ilk olarak üzerindeki kıyafetlerin çalıntı olduğunu ve bunları yakarak yollarına devam ettiğini belirleyen ekipler, iki soyguncunun postahane yakınında bulunan bir yakınlarının evine sığındığını belirledi. Burada kıyafetlerini değiştiren şüphelilerin Geçit Mahallesinden bir taksiye binerek Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminaline, oradan da İstanbul’a kaçtıkları belirlendi.
Silahları bir yakınının evine bırakmışlar
Soygunculardan birinin İstanbul’da ikamet eden ve 15 farklı sabıkası olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Barış K. ve onunla birlikte İstanbul’a kaçan ve Bursa’da ikamet eden 21 yaşındaki Fatih Y. olduğunu tespit eden ekipler, çalışmalarına burada devam etti. İki şüphelinin Bursa’da yaptıkları soygunun ardından sosyal medyada videoları izleyerek övündükleri öğrenildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 ay boyunca inceledikleri güvenlik kameraları sonucunda şüphelileri İstanbul’da bir yakınlarının evinde saklanırken yakalayıp Bursa’ya getirdi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, gazetecilere, ’’Ne çekiyorsun lan!’’ ve ’’Canım çekti yaptım’’ dedi.

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