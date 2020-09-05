Bursa’da çalıştığı iş yerinden 1 milyon lira çaldı

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde, çalıştığı yerden yaklaşık 1 milyon lira değerinde batarya çalan mağaza çalışanı ile kardeşi, kuzeni ve ürünleri sattıkları kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nde görevli dedektifler, 10-17-25 Ağustos tarihlerinde mutfak ve banyoda kullanılan alevler için batarya üretimi yapan bir mağazadan yüklü miktarda hırsızlık gerçekleştirilmesi üzerine çalışma başlattı. Çevredeki yaklaşık 600 güvenlik kamerasını inceleyen dedektifler, şüphelilerden birinin üstündeki çizgili tişörtten yola çıkarak mağaza çalışanı G.T. (28) olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine söz konusu kişiyi takibe alan ekipler, G.T’ye kardeşi H.T. (27) ve kuzeni M.T.’nin de yardım ettiğini, çalıntı bataryaları satın alıp aldıkları iki otomobili de annelerinin üstüne yaptığını belirledi. Şüpheliler, bu otomobillerle gittikleri tatil dönüşünde polis ekiplerince gözaltına alındı. Bataryaları satılan alan E.F. de aynı operasyonda yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

