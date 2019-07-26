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Bursa'da, caminin yardım kutusunu çalan suç makinesi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 21:48 | Son Güncelleme

BURSA'da, caminin yardım kutusunu çalan N.K.

Bursa'da, caminin yardım kutusunu çalan suç makinesi tutuklandı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, caminin yardım kutusunu çalan N.K. (42), jandarma ekiplerince yakalandı. 28 suçtan kaydı bulunan N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürsu ilçesi Iğdır Mahallesi'ndeki camiden yardım kutusunun çalındığı ihbarı üzerine başlattığı çalışma kapsamında hırsızlığı, bölgedeki camilerde daha önce de meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi N.K.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli N.K., evine yakın bir bölgede jandarma ekiplerini görünce tarlalara doğru kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanan N.K. gözaltına alındı. Şüphelinin camiden çaldığı 755 TL ise cami görevlisine teslim edildi. Yakalanan N.K.'nın 28 farklı suçtan sabıkasının olduğu ve 7 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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