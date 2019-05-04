Bursa’da çamur yağmuru uyarısı

Bursa bu geceden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı etkisine giriyor. Valilik bu sebeple görüş mesafesinin kaybolması, hava kalitesinde azalma ve çamur yağmuruna karşı vatandaşları uyardı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı meteorolojik uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre (Eskişehir, Bursa, Bilecik, Kütahya) bu gece saatlerinden itibaren, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

