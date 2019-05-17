Bursa'da çay ocağındaki patlama yangına neden oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir çay ocağındaki mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir iş merkezinde bulunan çay ocağındaki patlama nedeniyle yangın çıktı.
Bölgede devriyen gezen bekçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.
Çay ocağında inceleme yapan ekipler, olayın iş yerindeki mutfak tüpünün patlaması sonucu gerçekleştiğini belirledi.
Patlama nedeniyle yerinden fırlayan tabelalar, binanın yanındaki başka bir iş yerinin camlarına zarar verdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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