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Bursa'da 'Çekirge' operasyonunda 35 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen 'Çekirge' ismi verilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 kişiden 35’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da 'Çekirge' operasyonunda 35 tutuklama

Yavuz YILMAZ-Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen 'Çekirge' ismi verilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 kişiden 35’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'nın İnegöl ilçesinde çok sayıda adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'Çekirge' adlı operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Bursa'da 'Çekirge' operasyonunda 35 tutuklamaBursa'da 'Çekirge' operasyonunda 35 tutuklamaBursa'da 'Çekirge' operasyonunda 35 tutuklamaBursa'da 'Çekirge' operasyonunda 35 tutuklama

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