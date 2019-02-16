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Bursa'da Cem Adrian konseri

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 13:11 | Son Güncelleme

BURSA'da şarkıcı Cem Adrian, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa'da Cem Adrian konseri

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA'da şarkıcı Cem Adrian, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi edinen şarkıcı Cem Adrian, dün gece Jolly Joker Bursa sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Kendi şarkılarıyla birlikte Türk müziğinin sevilen türkülerini de kendine has yorumuyla seslendiren şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken, mekanı dolduran dinleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı. 'Ben seni çok sevdim' adlı şarkısıyla birlikte Bursalıları selamlayan Cem Adrian, Bursa'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve kente sık sık geldiğini dile getirdi. Cem Adrian'ın ayrıca 'Leylim ley', 'Dostum dostum' ve 'Akşam olur karanlığa kalırsın' adlı parçalara getirdiği yorum, dinleyicilerinden büyük alkış aldı.
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Bursa'da Cem Adrian konseriBursa'da Cem Adrian konseriBursa'da Cem Adrian konseriBursa'da Cem Adrian konseri

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