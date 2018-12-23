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Bursa'da cenazeden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 19 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 17:41 | Son Güncelleme

Bursa'da cenazeden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 19 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir cenaze törenine katılanları taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 E 4603 plakalı midibüs, Bursa istikametine dönüşe geçtiği sırada Nalınlar Mahallesi yakınlarında, lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, midibüste bulunanlardan 19'u yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik kazası

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