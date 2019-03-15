HABER

Bursa'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar var (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde cenazeye gidenlerin içerisinde bulunduğu otobüs, şarampole devrildi.

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde cenazeye gidenlerin içerisinde bulunduğu otobüs, şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Orhaneli Yolu Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cenazeye gidenleri taşıyan henüz sürücü ve plakası belirlenemeyen otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Şoke eden görüntü! Her şey bir anda olduŞoke eden görüntü! Her şey bir anda oldu
Havaların ısınmasına aldanıp açan çiçekler kar altında kaldıHavaların ısınmasına aldanıp açan çiçekler kar altında kaldı
Bakan Varank: İş ve aş için devletin tüm imkanları seferber ediliyorBakan Varank: İş ve aş için devletin tüm imkanları seferber ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı

Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı!

Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

Hrant Dink davasında yeni gelişme

Hrant Dink davasında yeni gelişme

FETÖ'nün kritik ismi saklandığı evde yakalandı!

FETÖ'nün kritik ismi saklandığı evde yakalandı!

Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı, "Hayırsever iş adamıyım" dedi

Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı!

Günlük burç yorumları 15 Mart Cuma (Mart ayı burç yorumları)

Ay, boşlukta ilerlerken burçlarda neler oluyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.