Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) ve Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi öncülüğünde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen "Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şöleni" etkinliği kapsamındaki "Cengiz Dağcı Sempozyumu" başladı.

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Görükle Yerleşkesi'ndeki Mete Cengiz Kültür Merkezi Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Salonu'nda, "Kırım Türklerinin hafızası" olarak anılan yazar Cengiz Dağcı anısına düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, tarih bilgisi ve bilincine sahip olmadan dünyada olup bitenleri doğru değerlendirebilmenin mümkün olmadığını söyledi.

Ulcay, tüm bilim alanlarında olduğu gibi tarih sahasında da ideolojiden, toplum mühendisliğinden arındırılmış doğru bilginin özellikle gençlere öğretilmesinin bu anlamda önem arz ettiğini vurguladı.

Dil, tarih, ülkü ve vatan birliğinin önemine işaret eden Ulcay, şöyle konuştu:

"Millet olarak atalarımızın siyasi, sosyal ve kültürel faaliyetlerini iyice araştırıp değerlerimizi incelememiz gerekir. Türk milleti olarak asırlarca dünyanın dört bir yanında hakimiyet kurarak insanlara barış ve istikrarı götürdüğümüz halen hatırlarda olan, Balkan ve Orta Doğu halklarının da hatırlarından hiç çıkmayacak bir gerçektir. Bu gerçek milletimizin zihinlerinden, kendilerini dünya barışı ve istikrarına adamaya çalışan milletler, devletler ve siyasi çevreler tarafından maalesef silinmek istenmektedir."