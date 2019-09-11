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Bursa’da çevre için radikal karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:32 | Son Güncelleme

Bursa’da devlet eliyle kömür yardımı bitiyor.

Bursa’da çevre için radikal karar

Bursa’da devlet eliyle kömür yardımı bitiyor. Geçtiğimiz yıl 1000’den fazla ihtiyaç sahibi ailenin sosyal gaz projesinden yararlandığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kaymaklıkları da devreye koyarak sosyal gaz desteğini arttıracağız. Hem temiz havamız olsun, hem istediğimiz yakıtı kullanalım anlayışı ile hareket edersek şehrin havasını temiz tutamayız" dedi.
Mahalli Çevre Kurulu’nun önemli kararlar aldığını ifade eden Başkan Alinur Aktaş, "Sanayide tamamıyla doğalgaza dönmek zorundayız. Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Demirtaş, Nilüfer Organize Sanayi Bölgeleri şehir içinde. Sanayi ile içiçe yaşayan bir şehiriz. Doğalgaz zorunluluğuna dönüşmek zorundayız. Bunun kaçarı göçeri yok. Yapan vilayetler de var" dedi.
Dar gelirlilere kömür yardımının biteceğini, Mahalli çevre Kurulu’nun bir dizi kararlar aldığını kaydeden Başkan Aktaş, "Bunlar bir bir hayata geçecek. 2 yılı kapsayan bir süreç var. Zaten sosyal gaz projesi var. 1000’den fazla aile yararlandı. Yakında alınan kararların hepsi kamuoyuna açıklanacak. Kaymakamlıkları da devreye sokarak bu sayıyı artıracağız. Kesinlikle kurallara uymak zorundayız. "Hem temiz havamız olsun, hem istediğimiz yakıtı kullanalım" anlayışı ile hareket edersek baş edemeyiz. Bu benim şahsi problemim değil. Konu çevre temiz hava olduğu zaman her birimizin problemi. Biz toplu ulaşımın teşvikini de bu kapsamda değerlendiriyoruz. Bursaray ile günlük yolcu kapasitesini günlük 270 binden 600 bine çıkarmak da en önemli hedefimiz" diye konuştu.
Kaçak yapı ile ciddi mücadele var
İmar barışının sona erdiğini, 2017 sonrasında yapılan binalarla ilgili taviz vermenin mümkün olmadığını kaydeden Aktaş, "Bursa’yı yaparak değil yıkarak güzelleştireceğiz. Seçimden yeni çıktığımız için demiyorum. Seçim döneminde de söyledim. Biz Bursa’da kaçak yapı, kaçak sanayi tesisleri oluşturarak bir arpa boyu yol alamayız. Şehri sağlıklı büyütemeyiz. Turizmden pay alamayız. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istirham ediyoruz." diye konuştu.

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