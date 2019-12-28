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  4. Bursa'da Ceylan Ertem konseri

Bursa'da Ceylan Ertem konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 10:53 | Son Güncelleme

 BURSA’da sahneye çıkan Ceylan Ertem, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA’da sahneye çıkan Ceylan Ertem, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yeni yıl için mutluluk temennisinde bulunan Ertem, sevilen şarkılarını dinleyenler ile birlikte söyledi.
Sesi ve kendine has yorumuyla dikkat çeken Ceylan Ertem, dün gece Bursa’da sahneye çıktı. Sevenlerinin mekanı doldurduğu gecede Ceylan Ertem, performansıyla göz doldurdu. Hayranlarını, ‘Peri’ adlı şarkısıyla selamlayan Ceylan Ertem’in ‘El Adamı’, ‘Odalarda Işıksızım’ ve ‘Esmer’ adlı parçalarını seslendirdi. Şarkıcıya, hayranları da eşlik etti. Sahnedeki neşeli ve sempatik tavırlarıyla da dikkat çeken şarkıcı, duygusal şarkılarıyla da dinleyicilerinin kalbine dokundu. Sahnede 39’uncu yaş gününü de kutlayıp, sevenlerine teşekkür eden Ceylan Ertem, yeni yıla dair ise mutluluk dileklerinde bulundu.
Repertuvarının son bölümünde ise hareketli şarkılara yer veren Ceylan Ertem, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

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