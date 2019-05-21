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Bursa'da çiftçiler erkenci kiraz hasadına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:33 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde erkenci kirazın hasadına başlandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde erkenci kirazın hasadına başlandı. Kış şartlarının sert geçmesiyle kirazda düşüş yaşandığını belirten çiftçiler, kirazın tarladan çıkış fiyatının 8 lira olması gerektiğini söyledi. İnegöl ilçesi İsaören Mahallesi'nde erkenci kirazın hasadına başlanmasıyla çiftçiler hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelerine giderek erkenci çeşit 'cristobalina' cinsi kirazları özenle ağaçlardan toplayan üreticiler, daha sonra mahalle meydanındaki alım merkezine giderek ürünlerini satmaya çalışıyor. Hasat hakkında konuşan İnegöl İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, “Erkenci kirazımızın hasadı bugün itibariyle başladı. İsaören Mahallesi ve çevresinde 350 ton civarında rekolte bekliyoruz. Kilogram fiyatları 5-7 lira arasında. Kirazın maliyeti zaten bize 4 lira” dedi. SERT GEÇEN KIŞ, KİRAZI ETKİLEDİ İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik de, sert geçen kış sezonunun birçok meyve ile sebzede olduğu gibi kirazı da olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Başkan Çelik, "Geçtiğimiz kışın sert geçmesi erkenci kirazımızı olumsuz etkiledi. Tarlalardaki kirazlarımızın yarısı yandı. Bu yıl çok beklentimiz yok. Kirazın tarladan çıkış fiyatının 8 lira olması gerek. Zaten kirazın bize maliyeti 4 kira. Kirazın en az 8 lira olması lazım ki çiftçimiz para kazansın” dedi.

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