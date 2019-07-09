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Bursa'da çifte cinayete 36 yıl 8 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 08:33 | Son Güncelleme

  BURSA'da, 2013 yılında tabure yüzünden tartıştığı 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 37 yıl 10 ay 29 gün hapis cezası alan Kasım Çakır (53), Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandı.

Bursa'da çifte cinayete 36 yıl 8 ay hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 2013 yılında tabure yüzünden tartıştığı 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 37 yıl 10 ay 29 gün hapis cezası alan Kasım Çakır (53), Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandı. Sanık Çakır, bu kez 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde 2013 yılında meydana gelen olayda, çay ocağından aldığı ayran ve tostunu yemek isteyen Cenk Alpaslan Öztürk (33), Ahmet Çakır'dan oturduğu tabureyi kendisine vermesini istedi. Kalkmak istemeyen Çakır ile Öztürk arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Daha sonra yakınlarının da karıştığı kavgada, Ahmet Çakır'ın babası Kasım Çakır (53) tabancayla 9 el ateş ederek, Mehmet Emin Öztürk (61) ile oğlu Ali Volkan Öztürk'ün (34) ölümüne, diğer çocukları Cenk Alpaslan, Ozan (39) ve Hasan Hüseyin Öztürk'ün (33) ise yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından Kasım Çakır tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından Kasım Çakır'a verilen 37 yıl 10 ay 29 günlük hapis cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce, bozuldu. Yargıtay’ın bozma ilamında, "Mehmet Emin Öztürk ve Ali Volkan Öztürk'ün ölüm olayında haksız tahrikin az uygulanması ve Hasan Hüseyin Öztürk ile Ozan Öztürk’ün yaralanmasıyla ilgili 'öldürmeye teşebbüs'ten ceza verilmesi gerekir" görüşlerine yer verildi.
'BANA TUZAK KURULDU'
Yeniden yargılaması yapılan davanın 3’üncü celsesinde tutuklu sanık Çakır, son sözünde, "Daha önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Ben isteyerek hiçbir şey yapmadım. Bana tuzak kuruldu. O zamandan aldığım darbelerden dolayı hala rahatsızım. Mahkemenin takdirine sığınıyorum. Mümkünse tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Kısa bir aranın ardından Mahkeme heyeti, Kasım Çakır'a, Mehmet Emin Öztürk ve oğlu Ali Volkan Öztürk’e karşı 'kasten adam öldürmek' suçundan önce müebbet, ardından 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Çakır, Hasan Hüseyin Öztürk’ü 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 8 ay, Ali Volkan Öztürk'ü 'kasten öldürmeye teşebbüs7 suçundan 5 yıl hapis cezası aldı. Çakır, toplamda 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Bursa'da çifte cinayete 36 yıl 8 ay hapisBursa'da çifte cinayete 36 yıl 8 ay hapis

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