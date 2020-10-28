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Bursa’da çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Bursa’da iki grup arasında çıkan ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz gün Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde iki grup arasında meydana geldi.

Bursa’da iki grup arasında çıkan ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde iki grup arasında meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 10 kişinin birbirine tekme ve yumrukla saldırdığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan kişiler, gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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