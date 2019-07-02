Bursa'da cinayet

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kavga ettiği şüpheli tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, borç meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan E.İ. (22) ile Mustafa Türker (19), Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ. cebinden çıkardığı çakıyla Türker'i başından yaralayıp kaçtı.

Ağır yaralanan Türker, vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa Türker, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası harekete geçen Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bir süre sonra E.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

