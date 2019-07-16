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Bursa'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 19:30 | Son Güncelleme

Tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, eşinin babasını ve kardeşini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Boşanma aşamasında olduğu H.K'yla görüşmek amacıyla İsabey Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine giden E.K. (39), burada kayınpederi Nezir Aktan (55) ve kayınbiraderi Yasin Aktan'la (25) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nezir Aktan sol göğsünden, Yasin Aktan ise 4 yerinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Katil zanlısı E.K. ise Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Polisin olay yerinde yaptığı çalışmada, cinayette kullanıldığı değerlendirilen iki bıçak bulundu.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa cinayet

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