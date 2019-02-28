HABER

Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:59 | Son Güncelleme

Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis cezası

Bursa'da, trafikte "yol vermeme" meselesi yüzünden tartıştığı genci bıçakla öldüren sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Can Görkem Bayraktar'ı (20) öldüren tutuklu sanık Derya Yıldırım ve Bayraktar'ın yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Hakkında "Adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Derya Yıldırım için mütalaasını veren savcı, toplanan deliller sonucunda müebbet hapis cezası talep etti.

Duruşmada son sözleri sorulan Yıldırım, cinayeti kasten işlemediğini ve eyleminin meşru müdafaa olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti Derya Yıldırım'a önce "kasten adam öldürmek"ten müebbet hapis cezası verdi, ardından suçun ağır tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek cezayı 18 yıl hapse indirdi.

Can Görkem Bayraktar ile travesti olduğu belirtilen Yıldırım arasında geçen yıl nisan ayında trafikte "yol vermeme" meselesi yüzünden tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Derya Yıldırım, Bayraktar'ı bıçakla yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan Can Görkem Bayraktar yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti! Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti!
Rektör Yıldız'dan 'motif' açıklamasıRektör Yıldız'dan 'motif' açıklaması
Denizli ve ilçelerinde 'Güven Masası' hizmete girdiDenizli ve ilçelerinde 'Güven Masası' hizmete girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.