Bursa'da "Çingeneler Zamanı" müzikali sahnelendi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen müzikali Vural Bingöl ve Alaattin Bahar yönetti.
Müzikal, 1980'lerin Yugoslavya'sında yaşayan çingenelerin aşkları, ayrılıkları, mutlulukları ve acıları, kendilerine özgü müzik ve danslarıyla anlatıldı.
İki perdeden oluşan gösteride yer alan Banu Kırbağ, Cenk Yüksel, Andrea Primavera, Canan Syrell Günçer, Ali Kemal Aydın, Aslı Seda Kement, Gamze Metin ve Cenk Yüksel adlı oyuncuların performansı beğeni kazandı.
Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.
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