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Bursa'da "Çingeneler Zamanı" müzikali

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 04:02 | Son Güncelleme

Bursa'da "Çingeneler Zamanı" müzikali

Bursa'da "Çingeneler Zamanı" müzikali sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen müzikali Vural Bingöl ve Alaattin Bahar yönetti.

Müzikal, 1980'lerin Yugoslavya'sında yaşayan çingenelerin aşkları, ayrılıkları, mutlulukları ve acıları, kendilerine özgü müzik ve danslarıyla anlatıldı.

İki perdeden oluşan gösteride yer alan Banu Kırbağ, Cenk Yüksel, Andrea Primavera, Canan Syrell Günçer, Ali Kemal Aydın, Aslı Seda Kement, Gamze Metin ve Cenk Yüksel adlı oyuncuların performansı beğeni kazandı.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.

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"Çingeneler Zamanı" Cenk Yüksel Seda Kement Vural Bingöl

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