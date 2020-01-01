Bursa’da Çin’in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikalar, Bursa’daki Uygur Türkü öğrencileri tarafından protesto edildi.

Orhangazi Parkı’nda bir araya gelen Bursa Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören Uygur Türkü öğrencileri ve Uludağlı Efeler Yörük Türkmen Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, ellerinde bayraklar ve dövizlerle Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikaları protesto etti. Dernek Başkanı Mustafa Bakan, "Çin’in Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlalleri, sistematik soykırımı 70 yıldır ve özellikle son yıllarda artarak devam ediyor. İslam dini başta olmak üzere dinlerin yasaklanmasını, 3 ile 5 milyon insanın kamplarda kapatılmasını, sistematik olarak beyinlerinin yıkanmasını, sistematik olarak Uygur Türklerinin asilime edilmesini, seyahat ve iletişim özgürlüğünün kısıtlanmasını, Uygur Türkü kızlarının Çin’in iç bölgelerine çalışma bahanesiyle transfer edilmesini, orada köle gibi çalıştırılmasını, Uygur Türkü çocuklarının ailelerinden zorla alınmasını ve Çinlileştirilmesini protesto ediyoruz. Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin Doğu Türkistan’a sahip çıkmasını istiyoruz. Doğu Türkistan konusunda devlet büyüklerimiz ve sivil toplum kuruluşları tarafından gereğinin yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Doğu Türkistanlı Abdülkadir Abdülkerim ise Doğu Türkistan’da insanlık suçunun işlendiğini ifade etti. Abdülkerim, toplama kamplarındaki 3 ile 5 milyon civarındaki Uygur Türkü’nün insanlık dışı işkencelere maruz kaldığını dile getirerek, "Kamplardaki insanlar 7 gün 24 saat Çin işkencesine maruz kalıyor. Babam ve ağabeyim orada 3 senedir hapiste. Ailemle Ağustos 2016’dan beri hiçbir şekilde iletişim kuramıyorum. İletişim çağındayız ama iletişim kuramamaktayım. Bizim evlatlarımız Çinlileştirilmek için ’Melekler Kampı’ diye adlandırılan kamplara kapatılmakta. Evlerimize Çinliler yerleştirilmekte. Evlerimizdeki erkekleri toplama kamplarına kapattılar. Kadınlarımızın yanlarına Çinli erkekler yerleştirdiler. Devletimize ve namusumuza Çin taciz etmiş durumda. Türkiye olarak devlet büyüklerimizden Doğu Türkistan konusunda hassasiyetin güçlendirilmesini, devlet olarak Doğu Türkistan’ın sahiplenilmesini, devlet büyüklerinin Çin ile diplomatik ilişkiler kurarken Uygur Türklerinin insani yaşam haklarını elde edebilmesi için politikalar yürütülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

