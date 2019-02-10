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Bursa'da, Çin'in Doğu Türkistan'daki politikaları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 10:46 | Son Güncelleme

ÇİN yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik uyguladığı baskıcı politikalar, Bursa'da protesto edildi.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- ÇİN yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik uyguladığı baskıcı politikalar, Bursa'da protesto edildi. Doğu Türkistan bayraklarını taşıyan grup, 'Zulme karşı duaya kalk' sloganı attı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'da uyguladığı politika, Bursa'da protesto edildi. Ulu Cami'de kılınan sabah namazının ardından 'Zulme karşı duaya kalk' sloganı ile toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, ellerinde Doğu Türkistan bayraklarıyla slogan atıp, Çin yönetimine tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Doğu Türkistanlı Abdulhamit Emin, Doğu Türkistan'daki kamplarda 5 milyon kişinin tutuklu bulunduğunu söyledi. Oradaki insanların dinlerini yaşayamadığını belirten Emin, "Biz İslam dünyasından bir ses bekliyoruz. Hazreti Ali'nin dediği gibi 'Bir zulmü engelleyemiyorsanız, onu duyurun' diyor. Biz de buna uyarak o zulmü duyurmaya çalışıyoruz. Sesimizin çıktığı kadar duyurmaya çalışıyoruz. Biz herkesten ses, dua bekliyoruz" dedi. İnsan ve Medeniyet Hareketi adına konuşan Murat Aydın ise "Her geçen gün yeni yasaklamalar getiriliyor. Çin yönetimi dine ait her şeyi yasaklamış durumda" diye konuştu. Açıklamalardan sonra yapılan duanın ardından grup olaysız dağıldı.

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Bursa'da, Çin'in Doğu Türkistan'daki politikaları protesto edildiBursa'da, Çin'in Doğu Türkistan'daki politikaları protesto edildi
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