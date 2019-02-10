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Bursa'da Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 08:56 | Son Güncelleme

Ulu Cami'de toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etti

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar Bursa'da protesto edildi.

Ulu Cami'de kılınan sabah namazının ardından "Zulme Karşı Duaya Kalk" sloganıyla bir araya gelen ve ellerinde Doğu Türkistan bayrakları bulunan yaklaşık 100 kişilik grup, Çin yönetimine tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Doğu Türkistanlı Abdulhamit Emin, Doğu Türkistan'daki kamplarda 5 milyon kişinin tutuklu bulunduğunu bildirdi.

Oradaki insanların dinlerini hiçbir şekilde yaşamadığını belirten Emin, şunları söyledi:

"Oradaki kardeşlerimiz ne cuma namazı kılabiliyorlar, ne ramazan ayında oruç tutabiliyorlar. İslam dünyasının bir parçası olan o topraklar, Çin tarafından yutulmaya çalışılıyor. Biz, İslam dünyasından bir ses bekliyoruz. Hazreti Ali, 'Bir zulmü engelleyemiyorsanız, onu duyurun.' diyor. Biz de buna uyarak o zulmü duyurmaya çalışıyoruz. Sesimizin çıktığı kadar duyurmaya çalışıyoruz. Biz herkesten ses, dua bekliyoruz."

Grup, açıklamaların ardından yapılan duayla dağıldı.

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