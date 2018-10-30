HABER

Bursa’da Cumhuriyet resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:39 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 95'inci kuruluş yıl dönümü Bursa Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Bursa’da Cumhuriyet resepsiyonu

Recai GÜLER/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 95'inci kuruluş yıl dönümü Bursa Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Vali İzzettin Küçük ve eşi Ayşe Küçük, Crowne Plaza'da düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu'nda davetlileri kapıda karşıladı. Özel geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Vali Yardımcıları, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve ilçe Belediye Başkanlarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.
RUHLARI ŞAD OLSUN
Gecede konuşan Vali İzzettin Küçük, "Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95’inci yılını kutluyoruz. Kurtuluş savaşımızı yapan başta Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle, şükranla yâd ediyorum. Ruhları şad olsun. Onların bize bıraktığı emaneti sonsuza kadar taşımak, onu yüceltmek hepimizin ayrı ayrı görevidir" dedi.
VEDA ETTİ
Konuşmasının sonunda, 2 yıl önce Bursa Valiliğine atandığını belirten İzzettin Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bursa'da görev yapmaktan dolayı onurluyum, mutluyum ve sevinçliyim" sözleriyle, başka bir göreve atanması nedeniyle protokol üyeleriye vedalaştı. Anlamlı gece, protokolün geleneksel pasta kesimi ile son buldu.

FOTOĞRAFLI

Bursa’da Cumhuriyet resepsiyonuBursa’da Cumhuriyet resepsiyonu

PARTNER2300 yıllık kaleden tarih fışkırdı2300 yıllık kaleden tarih fışkırdı
Fırtına Vadisi’nde dere yatağındaki kaçak yapılar için yıkım ihalesi açıldıFırtına Vadisi’nde dere yatağındaki kaçak yapılar için yıkım ihalesi açıldı
1700 yıllık Ayasofya'ya cam kapı tepki çekti1700 yıllık Ayasofya'ya cam kapı tepki çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

Balık tutarken bir anda fenalaştı!

Balık tutarken bir anda fenalaştı!

İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde

İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde

Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!

Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!

Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

Osmaniye'de çift başlı doğan buzağı 10 dakika hayatta kaldı

Osmaniye'de çift başlı doğan buzağı 10 dakika hayatta kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.