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Bursa'da "Cumhuriyetin İlk Bayrakları Sergisi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 18:02 | Son Güncelleme

Bursa'da "Cumhuriyetin İlk Bayrakları Sergisi" açıldı

Bursa'da, Hünkar Köşkü Müzesi'nin koleksiyonunda bulunan Cumhuriyetin ilk yıllarına ait 9 el işi Türk bayrağına, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanlı'dan Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına kadar sayısız hatırayı içinde barındıran Hünkar Köşkü Müzesi, Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümünü "Cumhuriyetin İlk Bayrakları Sergisi"yle taçlandırdı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa'ya geldiğinde sıklıkla kullandığı ve milli mücadeleye yönelik önemli kararların alındığı müzenin koleksiyonunda bulunan Cumhuriyetin ilk yıllarına ait 9 el işi Türk bayrağı, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Bayraklardan ikisinde, tarihteki Türk devletlerini temsilen 16 yıldızın bulunduğu varak baskılı Cumhurbaşkanlığı Forsu yer alıyor. 1925 yılında çıkarılan sancak talimatnamesine göre forsa işlenen 20 ışık demeti de dikkati çekiyor.

Cumhuriyetin 95'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açılan sergi, 5 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
bayrak Bursa Cumhuriyet

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