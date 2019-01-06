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Bursa'da dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 19:14 | Son Güncelleme

Bursa'da dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yürüyüş yaptığı dağlık alanda ayağı kırılarak mahsur kalan kişi kurtarıldı.

İstanbul'dan gelen ve Orhangazi'ye bağlı Mahmudiye Mahallesi'ndeki dağlık alanda yürüyüş yapan 19 kişilik gruptan Cavidan Alşak'ın (51) ayağı kırıldı.

Grubun diğer üyeleri, yoğun kar yağışı ve tipinin bulunduğu bölgede Alşak'ı yakınlardaki bir barakaya taşıyarak yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil Servis, AFAD, UMKE, Asil Çelik Arama Kurtarma, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.

Verilen konum üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 4,5 saatte grubun yanına ulaşabildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Alşak, bir traktörle Mahmudiye Mahallesi'ne taşındı.

Alşak, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada uzun süre soğukta kalan grubun diğer üyeleri de sağlık kontrolünden geçirildi.

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