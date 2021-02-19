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  4. Bursa’da damı çöken ahırdaki hayvanlar telef olmaktan son anda kurtuldu

Bursa’da damı çöken ahırdaki hayvanlar telef olmaktan son anda kurtuldu

19.02.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Orhangazi’de meydana gelen olayda kar yağışının 1 metreyi bulduğu Ortaköy mahallesinde üzerindeki kar kütlesine dayanamayan büyükbaş hayvan damı çöktü.

Orhangazi’de meydana gelen olayda kar yağışının 1 metreyi bulduğu Ortaköy mahallesinde üzerindeki kar kütlesine dayanamayan büyükbaş hayvan damı çöktü. İçerideki 30 büyükbaş hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı.
Olay Orhangazi’ye bağlı Ortaköy mahallesinde bugün saat 15,00 sıralarında meydana geldi.Alınan bilgilere göre kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu mahallede İbrahim Mısır’a ait ve içerisinde büyük baş hayvanların olduğu dam üzerindeki yoğun kar kütlesini daha fazla kaldırmadı ve çöktü. İçerideki hayvanlar ise hayvan ahırının damı yıkılmadan kısa bir süre önce İbrahim Mısır’ın damın yıkılacağını tahmin etmesi üzerine son anda çıkartılarak telef olmaktan kurtarıldı.
‘’Uzun zaman sonra ilk defa’’
Büyükbaş hayvanlarının sahibi çiftçi İbrahim Mısır uzun zamandır böyle bir kar yağışının görülmediğini ifade ederek, son yılların en fazla kar yağışı meydana geldi, köyümüzde 1 metreyi aşan kar kalınlığı var hayvanlarımızı baktığımız alanlar yoğun kar yağışı nedeniyle tehlike altındaydı, günler öncesinden tüm tedbirlerimizi almamıza rağmen zaman zaman tipi şeklinde yağan kar çatılarda yığıntı yaptı ve hayvan damlarımızın çatıları kar kütlelerine daha fazla dayanamadı. Çok şükür hayvanlarımızın içeride olduğu damın yıkılacağını fark ettik ve her hangi bir can kaybı yaşanmadan hayvanlarımızı kurtardık dedi.

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