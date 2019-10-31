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Bursa'da "darbe girişimi ve FETÖ elebaşına övgü" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 20:20 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitelerinde 15 Temmuz darbe girişimi ve örgüt elebaşını övdüğü iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini ve elebaşısı Fetullah Gülen'i öven paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bursa Bölge Başkanlığı ekipleri, Y.K'nin sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütün darbe girişimini ve elebaşısı Gülen'i övücü paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada bir cep telefonuna el konuldu.

Y.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Propaganda

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