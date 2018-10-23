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Bursa'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 09:39 | Son Güncelleme

Suriye'de terör örgütü adına infazlara katıldığı ve "zekat" adı altında para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan "Ebu Hamza" olarak bilinen zanlı tutuklandı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında Suriye'deki Deyrizor bölgesinde DEAŞ terör örgütü adına "zekat" adı altında para topladığı, infazlara katıldığı ve örgütün propagandasını yaptığı şeklinde tanık beyanları bulunan "Ebu Hamza" olarak bilinen Suriye uyruklu Ömer C, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa DEAŞ operasyon

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