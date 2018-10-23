Bursa'da DEAŞ operasyonu

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında Suriye'deki Deyrizor bölgesinde DEAŞ terör örgütü adına "zekat" adı altında para topladığı, infazlara katıldığı ve örgütün propagandasını yaptığı şeklinde tanık beyanları bulunan "Ebu Hamza" olarak bilinen Suriye uyruklu Ömer C, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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