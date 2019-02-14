HABER

Bursa'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu 52 kişi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 12:11 | Son Güncelleme

BURSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştiriken şafak operasyonunda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştiriken şafak operasyonunda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensubu olabileceği düşünülen kişilerin adreslerini tespit etti. Sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Kuruçeşme ve Altıparmak mahallelerinde 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araçların destek verdiği operasyonda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Osmangazi Köprüsü’nde uyuşturucu şüphelileri ile film gibi kovalamaca (2)Osmangazi Köprüsü’nde uyuşturucu şüphelileri ile film gibi kovalamaca (2)
Çanakkale’de kaçak kazı operasyonuÇanakkale’de kaçak kazı operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

İnanılmaz olay! Tarihi derbi yarıda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.