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Bursa’da DEAŞ ve PKK’ya operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 09:17 | Son Güncelleme

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT Bursa Bölge Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaptıkları ortak çalışmalarla DEAŞ ve PKK’nın uzantısı YPG’ye yönelik operasyon düzenledi.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT Bursa Bölge Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaptıkları ortak çalışmalarla DEAŞ ve PKK’nın uzantısı YPG’ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda biri kırmızı bültenle aranan 2 terörist gözaltına alındı.
TEM ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte DEAŞ’A yönelik yaptıkları ortak çalışmalarda, Suriye’de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, Türkiye’ye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen ve Danimarka’da kırmızı bültenle arandığı öğrenilen A.A.M. isimli kadın’ın Yıldırım ilçesinde oturduğu belirlendi. Terörist kadının evine operasyon düzenleyen ekipler, kadını üzerinde sahte Danimarka pasaportu ile yakaladı. Gözaltına alınan DAEŞ mensubu ilk işlemleri için emniyete götürüldü.
Yine TEM ekipleri tarafından MİT Bursa Bölge Başkanlığı ekipleri ile birlikte PKK/KCK’nın Suriye uzantısı YPG mensubu olduğu tespit edilen bir şahsa daha operasyon yapıldı. Suriye’de YPG içerisinde faaliyette bulunan ve yasadışı yollarla Türkiye’ye gelerek Mustafakemalpaşa ilçesine yerleşen Suriye uyruklu M.A. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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