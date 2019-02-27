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Bursa'da DEAŞ'ın bölge sorumlusu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 09:52 | Son Güncelleme

BURSA'da terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nın Halep ve Deyrezzor bölge sorumlusu, emir komutanı İ.T.,  gözaltına alındı.

Bursa'da DEAŞ'ın bölge sorumlusu yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-BURSA'da terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nın Halep ve Deyrezzor bölge sorumlusu, emir komutanı İ.T., gözaltına alındı.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi bir kişinin merkez Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler, sabah saalterinde yoğun güvenlik önlemleri altında eve operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütünün, Suriye'nin Halep ile Deyrezzor bölge sorumlusu ve emir komutanı olduğu belirlenen İ.T., gözaltına alındı. İ.T.'nin, örgüt saflarında, örgüt üyeleri ile birlikte çekilmiş fotoğrafları, dijital mataryaller ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T., Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
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Bursa'da DEAŞ'ın bölge sorumlusu yakalandıBursa'da DEAŞ'ın bölge sorumlusu yakalandı

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