Bursa’da definecilere suçüstü

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İsmetiye Mahallesi ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde, olay yerinde izinsiz olarak kaçak kazı yapan 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların define aramada kullandığı 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek ile birlikte 1 adet av tüfeğine el konuldu.

Suçüstü olarak yakalanan E. A., F. A., İ. K.ve A.S isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

