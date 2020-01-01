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  4. Bursa’da definecilere suçüstü

Bursa’da definecilere suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İsmetiye Mahallesi ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.Operasyon neticesinde, olay yerinde izinsiz olarak kaçak kazı yapan 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Bursa’da definecilere suçüstü

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İsmetiye Mahallesi ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyon neticesinde, olay yerinde izinsiz olarak kaçak kazı yapan 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların define aramada kullandığı 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek ile birlikte 1 adet av tüfeğine el konuldu.
Suçüstü olarak yakalanan E. A., F. A., İ. K.ve A.S isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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