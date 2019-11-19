Bursa’da dehşet saçan damat hakim karşısına çıktı

Bursa’da eşi Ayşe Kocakulak’ın babaevinde dünyaya getirdiği bebeğini, kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi Nezir Aktan (60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan’ı (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Engin Kocakulak’ın (28) yargılanmasına başlandı. Kocakulak, "Çocuklarımı görmek istediğim sırada, kayınvalidem bana tükürdü ve hakaret etti. Daha sonra kayınpederim sopayla saldırdı. Bıçağımı rastgele savurdum, ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde temmuz ayında meydana geldi. İddiaya göre, Engin Kocakulak’ın 3’üncü çocuğuna hamile eşi Ayşe Kocakulak (24), evi terk edip, babası Nezir Aktan’ın yanına yerleşti. Kısa süre sonra da bebeğini dünyaya getirdi.

Engin Kocakulak, 20 günlük olan bebeğini görmek için kayınpederinin evine gitti ancak iddiaya göre kendisine bebek gösterilmedi. Engin Kocakulak ile kayınpederi Nezir Aktan ve kayınbiraderi Yasin Aktan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Engin Kocakulak, yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, kayınpederi ile kayınbiraderini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Nezir Aktan ve Yasin Aktan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Kocakulak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.