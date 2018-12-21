Bursa'da dehşet saçtı, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası aldı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, Gürbüz Kömür'ü (53) tabancayla vurarak öldüren, sürücüsünü yaralayıp, gasbettiği hafif ticari araçla kaçarken köfteci dükkanına girip 2'si ağır 10 kişinin yaralanmasına neden olan Okan Aksu (31), ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aksu, son sözünde "Pişmanım, takdiri mahkemeye bırakıyorum" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesinde 18 Şubat 2017 tarihinde, arazide kalbinden vurularak öldürülmüş bulunan Gürbüz Kömür'ün katil zanlısı olarak aranan Okan Aksu, aynı günün akşamı bir yakınının düğününden çıkıp eve giden Yusuf Ay'ın (46) kullandığı aracın önünü kesti. Yusuf Ay'ı 3 kurşun ile yaralayan Aksu, 16 P 5828 plakalı hafif ticari aracı gasbedip kaçtı.

Aşırı hız yapan Aksu, İstanbul Caddesi'nde direksiyon kontrolünü yitirince, bir köfteci dükkanına girdi ve 10 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edilen Aksu, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Hakkında, Gürbüz Kömür'ü öldürmek suçundan Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Orhan Aksu, karar duruşmasına çıktı. Aksu, "Olay günü Merinos Parkı'nda tek başına oturuyordum. İsminin daha sonra Gürbüz Kömür olduğunu öğrendiğim kişi yanıma gelip oturdu. Sohbet ettik. Sonra beni aracına çağırdı gezmek için. Teklifini kabul ettim. Yolda bana alkol aldı. İçtim. Sonra öpmeye çalıştı rahatsız oldum. Bu sırada belimdeki tabancamı görüp almak istedi. O sırada silah ateş aldı. Yaralanmıştı. Kanlar içersindeydi. Aracın kapısını açıp o şekilde aşağı indi. Ben de kendisini bırakıp otomobil ile kaçtım. Sonra da öldüğünü öğrendim" dedi. Aksu, "Pişmanım, mahkemenin takdirine bırakıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

AKILLI ÇIKTI

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nca 'akli dengesi yerindedir' raporu verilen Okan Aksu’nun avukatı, "Müvekkilimin savunmasına katılıyorum, Pişman olduğunu belirtti. Tahliyesini istiyoruz" şeklinde savunma yapınca, Gürbüz Kömür’ün yakını "Çok pişmanmış" diyerek, tepki gösterdi. Bunun üzerine duruşma salonundan çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Okan Aksu’ya 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan 13 yıl, ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Okan Aksu hakkında, Yusuf Ay’ı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘yağma’, ‘iş yerine zarar verme’ ve ‘birden fazla kişiyi taksirle yaralama’ suçlarından açılan dava ise sürüyor.