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Bursa'da deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 00:04 | Son Güncelleme

MARMARA Bölgesini etkisi altına alan şiddetli lodos, deniz ulaşımını da etkiledi.

Bursa'da deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- MARMARA Bölgesini etkisi altına alan şiddetli lodos, deniz ulaşımını da etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), şiddetli lodos nedeniyle yarınki bazı seferlerini iptal etti.
Marmara Bölgesini etkisi altına alan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Yalova'da etkisini hissettiren lodos deniz ulaşımınında sefer iptallerinin yaşanmasına yolaçtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO'nun yarın iptal edilen seferleri şöyle:

BUDO:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı

07.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa

08.30 Bursa - Armutlu - Armutlu Tatil Köyü - Yenikapı - Kadıköy

09.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa

FOTOĞRAFLI

Bursa'da deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

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