HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da denize düşen epilepsi hastası kadın son anda kurtarıldı

Bursa’da denize düşen epilepsi hastası kadın son anda kurtarıldı

03.01.2021 13:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bursa’da denize düşen epilepsi hastası kadın son anda kurtarıldı

Gemlik İskele Meydanında yaşanan olayda, epilepsi hastası olduğu öğrenilen E.Y.

Gemlik İskele Meydanında yaşanan olayda, epilepsi hastası olduğu öğrenilen E.Y. (50) isimli kadın denizden son anda kurtarıldı.
Bölgede bulunan vatandaşın polise haber vermesi sonrasında, Gemlik İskele Meydanında gelen Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye müdürlüğü ekipleri, kadın ile görsel teması sağladı. Ardından kadın sudan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından kontrolleri yapılan E.Y., Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun da iyi olduğu kaydedildi.
Olayı gören Gürsel Argaç, “Sahil tarafından yürürken, denizden bir ses duydum, ilk başta martı çığlığı sandım. Çırpınış ve yardım çığlıklarını fark ettim. Denize doğru baktığımda da kadını fark ederek ekipleri aradım. Ekipler de kısa sürede gelerek kadını kurtardı” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRıza Kocaoğlu'nun acı günüRıza Kocaoğlu'nun acı günü
TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildiTEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi
Marketlerin hafta içi/sonu güncel çalışma saatleri!Marketlerin hafta içi/sonu güncel çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da DEAŞ operasyonu!

Ankara'da DEAŞ operasyonu!

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Gabar Dağı'nda 5 terörist etkisi hale getirildi

Gabar Dağı'nda 5 terörist etkisi hale getirildi

Seks oyuncaklarını bakın ne için kullanıyormuş! Bomba itiraf

Seks oyuncaklarını bakın ne için kullanıyormuş! Bomba itiraf

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Diğer Haberler

Aydın'daki imama 'koronavirüs cenazeleri' soruşturması! Cenaze yakınlarından para istemiş

Aydın'daki imama 'koronavirüs cenazeleri' soruşturması!

Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı tavırları çileden çıkarttı

Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı tavırları çileden çıkarttı

Şinasi'nin mezarı nerede? 150 yıl sonra tespit edildi, Ayaspaşa Palas binasının altında kalmış

Şinasi'nin mezarı 150 yıl sonra tespit edildi

Peribacalarındaki sprey boyalı yazılara tepki

Peribacalarında tepki çeken görüntü

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

İstanbul'da korkulan oldu! Barajlardaki su seviyesi yüzde 19.91'e indi

İstanbul'da korkulan oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.