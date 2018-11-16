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Bursa'da depo olarak kullanılan 2 katlı bina yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 08:50 | Son Güncelleme

BURSA’da depo olarak kullanılan Ömer Alkan’a ait 2 katlı binada yangın çıktı.

Bursa'da depo olarak kullanılan 2 katlı bina yandı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da depo olarak kullanılan Ömer Alkan’a ait 2 katlı binada yangın çıktı. Bina kullanılamaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı.
Olay, dün gece merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Has Sokak’ta bulunan Ömer Alkan’a ait depo olarak kullanılan 2 katlı binada meydana geldi. Binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 araç 15 personelle yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat içinde söndürüldü. Yangında bina kullanılmaz hale geldi. Deponun yan evinde bulunan 5 çocuk, itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edildi. Yangında can kaybı yaşanmadı.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için araştırma başlattı.

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Bursa'da depo olarak kullanılan 2 katlı bina yandıBursa'da depo olarak kullanılan 2 katlı bina yandıBursa'da depo olarak kullanılan 2 katlı bina yandıBursa'da depo olarak kullanılan 2 katlı bina yandı

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