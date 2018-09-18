Bursa'da depo yangını

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Odunluk Mahallesi Lefkoşe Caddesi'nde bir gece kulübünün altındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu gece kulübüne sıçramadan söndürüldü.

Depoda hasara yol açan yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

