HABER

Bursa'da deprem paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 14:44 | Son Güncelleme

AFAD verilerine göre Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem, Bursa ve ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi.

Bursa'da deprem paniği

Muammer İRTEM-Mehmet İNAN-Hasan BOZBEY-Mehmet BULDU/BURSA, (DHA)- AFAD verilerine göre Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem, Bursa ve ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıkarken, okullarda bulunan öğrenciler tahliye edildi.
İstanbul’da Silivri açıklarında saat 14.00’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem Bursa ve ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi. Uzun süre hissedilen deprem paniğe neden oldu. Binalarda bulunan vatandaşlar, sokağa çıktı. Kent genelinde telefon hatları kesilirken, yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar paniğe kapıldı. Kentteki tüm okullardaki öğrenciler, tedbir amaçlı binalardan tahliye edildi. Veliler, çocuklarını almak için okullara geldi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da deprem paniğiBursa'da deprem paniğiBursa'da deprem paniğiBursa'da deprem paniği

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
Çatıya çıktı, kendini yakıp aşağı atmakla tehdit ettiÇatıya çıktı, kendini yakıp aşağı atmakla tehdit etti
Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldıSilivri Devlet Hastanesi boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.